В 31‑м туре испанской Примеры «Осасуна» сыграла на своём поле вничью с «Бетисом» — 1:1.
Уже на 7‑й минуте гости открыли счёт благодаря точному удару Абде Эззалзули с передачи Эктора Бельерина.
Хозяева смогли отыграться ещё до перерыва: отличился главный голеадор «Осасуны» Анте Будимир, забивший с пенальти на 40‑й минуте.
Результат матча
ОсасунаПамплона1:1БетисСевилья
0:1 Абде Эззальзули 7' 1:1 Анте Будимир 40' пен.
Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Алехандро Катена, Хорхе Эррандо (Хуан Крус 46'), Хавьер Галан, Хон Монкайола, Икер Муньос (Лукас Торро 90'), Рубен Гарсия (Рауль Моро 72'), Аймар Орос (Рауль Гарсия 82'), Виктор Муньос, Анте Будимир (Энрике Барха 82')
Бетис: Альваро Вальес, Натан, Диего Льоренте, Эктор Бельерин (Айтор Руйбаль 46'), Пабло Форнальс (Нельсон Деосса 74'), Серхи Альтмира (Джовани Ло Чельсо 74'), Софьян Амрабат, Диего Гомес, Кучо Эрнандес, Абде Эззальзули, Антони (Родриго Рикельме 46')
Жёлтые карточки: Алехандро Катена 35', Хорхе Эррандо 45', Хуан Крус 67' — Серхи Альтмира 24', Эктор Бельерин 30', Антони 39', Кучо Эрнандес 67'
После этой встречи у «Бетиса» стало 46 очков, он идёт пятым в таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (39) — девятая.