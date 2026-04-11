12 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Бетис». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Осасуна — Бетис с коэффициентом для ставки за 3.20.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Красные» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Осасуна» на 6 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» не смогли одолеть «Алавес» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Жироне» (1:0). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился коллизией (1:3).

В пяти своих последних матчах «Осасуна» победила один раз. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Красные» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Осасуна» традиционно неудачно противостоит «Бетису». В последних пяти очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

«Бетис»

Турнирное положение: «Вердибланкос» вряд ли покусятся на попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Бетис» на 12 очков отстает от четвертой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Вердибланкос» не уступили «Браге» (1:1).

До того команда не сумела одолеть «Эспаньол» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Атлетика» (1:2).

При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Вердибланкос» нынче несколько увязли в плане результатов. Команда не побеждала в трех своих последних поединках.

При этом «Бетис» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на чужих полях «вердибланкос» разжились 19 зачетными баллами в 15 поединках.

Команда на выезде не может выиграть уже 2 месяца. Зато в кадровом плане «Бетис» выглядит весьма симпатично.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Осасуна» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Бетис» настроен реабилитироваться за последние неудачи, да и оппонент забивает с некоторой натугой.

Ставка: Победа «Бетиса» за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

