«Фрайбург» одержал гостевую победу над «Майнцем» (1:0) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.
Единственный гол у гостей записал на свой счет Лукас Хелер на 47-й минуте.
Результат матча
МайнцМайнц0:1ФрайбургФрайбург
0:1 Лукас Хёлер 47'
Майнц: Даниэль Батц, Данни да Коста (Нельсон Вайпер 83'), Стефан Пош, Филипп Мвене (Арминдо Зиб 74'), Доминик Кор, Николас Ферачниг (Сильван Видмер 62'), Пауль Небель (Антони Каси 74'), Кайсю Сано, Филлип Тиц, Шеральдо Бекер, Sota Kawasaki (Надим Амири 62')
Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер, Бруно Огбус (Филипп Линхарт 46'), Маттиас Гинтер (Жорди Макенго 83'), Лукас Кюблер (Филипп Треу 64'), Иоганн Манзамби, Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович, Дерри Шерхант (Винченцо Грифо 74'), Лукас Хёлер, Сирьяк Ириэ (Ян-Никлас Бесте 64')
Жёлтые карточки: Николас Ферачниг 55' — Бруно Огбус 33', Максимилиан Эггештайн 45+4', Лукас Хёлер 73'
После этого матча «Фрайбург» располагается на 8-й позиции в таблице Бундеслиги с 40 очками в активе. «Майнц» — на 9-й строчке с 33 баллами.