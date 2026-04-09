Наставник «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.). Встреча состоялась 8 апреля в Санкт -Петербурге.

Сергей Семак globallookpress.com

«Что не удалось реализовать в этом матче? Было минимум моментов. Хотя хорошие эпизоды были: Мостовой убегал один в один, у Кондакова тоже был хороший момент. По такой игре много моментов не бывает. После стандарта Игорь Дивеев не попал. Какие‑то подходы хорошие были, но не смогли забить в основное время, а пенальти — это своего рода лотерея», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с ЦСКА. Армейцы являются действующими победителями Кубка России.