Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможность приобретения вингера «Баварии» Майкла Олисе в ближайшее трансферное окно.

Интерес со стороны «сливочных» усилился после выступления французского футболиста в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:2), о чем сообщил журналист Кристиан Фальк.

«Королевский клуб» готов предложить за трансфер 24-летнего игрока 160–165 миллионов евро. Однако «Бавария» не намерена расставаться с Олисе даже за более высокую сумму в 200 миллионов, планируя продлить с ним контракт.

В текущем сезоне Майкл Олисе принял участие в 41 матче, забив 16 голов и отдав 29 результативных передач. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2029 года.