«Порту» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью (1:1) в 1-м матче четвертьфинала Лиги Европы.
В составе португальской команды единственный гол забил Виллиам Гомес на 11-й минуте.
Спустя всего 2 минуты защитник хозяев Мартим Фернандеш забил гол в свои ворота.
Результат матча
ПортуПорту1:1Ноттингем ФорестНоттингем
1:0 Виллиам Гомес 11'
Порту: Диогу Кошта, Мартин Фернандеш (Алберту Кошта 19'), Тьяго Силва, Ян Беднарек, Заиду Сануси, Секо Фофана (Алан Варела 74'), Пабло Росарио, Габри Вейга (Виктор Фрохольдт 59'), Борха Сайнс, Виллиам Гомес, Теремас Моффи (Дениз Гюль 58')
Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Морато, Мурилло (Игор Жезус 46'), Зак Эбботт, Морган Гиббз-Уайт (Омари Хатчинсон 61'), Райан Йейтс, Джеймс Макати (Ибраим Сангаре 74'), Николас Домингес, Дан Ндой, Крис Вуд (Никола Миленкович 46'), Дилан Баква (Неко Уильямс 61')
Жёлтая карточка: Габри Вейга 15' (Порту)
Ответная встреча между этими командами состоится 16-го апреля в Ноттингеме (Англия).