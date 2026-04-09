Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров подвел итоги матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти). По мнению Быстрова, команды показали скучную игру.

Владимир Быстров globallookpress.com

«Очередной скучный матч между принципиальными соперниками. "Зенит", играя дома при своих болельщиках, ни секунды не доминировал. Так играть на своем поле нельзя! Понимаю, что Кубок, впереди важный матч с "Краснодаром" в РПЛ. Но это не оправдания! Если футболистов не заводят фанаты, то я не знаю, что делать дальше», — сказал Быстров «СЭ».

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» сразится с ЦСКА.