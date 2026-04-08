Ибраима Конате, защитник «Ливерпуля», все более решительно настроен остаться в команде до конца своего текущего контракта, который истекает в июне 2026 года, как сообщает L'Equipe.

Ибраима Конате globallookpress.com

Источник утверждает, что 26-летний французский футболист планирует продлить соглашение до начала чемпионата мира 2026 года. Несмотря на интерес со стороны испанских клубов, Конате, похоже, склоняется к новому контракту с «Ливерпулем».

Ибраима Конате присоединился к «Ливерпулю» в июле 2021 года. Срок его нынешнего контракта истекает 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне 2025/26 он принял участие в 42 матчах и отметился двумя забитыми голами.