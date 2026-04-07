Форвард ЦСКА Лусиано Гонду отметил, что ему не повезло в эпизоде с прямой красной карточкой в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо».

Лусиано Гонду globallookpress.com

Нападающий был удален с поля уже в начале встречи за удар шипами в плечо Максима Осипенко.

«Тот эпизод был очень скоротечным. Я уже объяснял всем, что не видел защитника. На самом деле, мне было очень неприятно подводить команду, оставлять ее в меньшинстве. Но команда показала мне спокойствие. В целом, мне не очень повезло в этом эпизоде, он был быстрым», — сказал Лусиано «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 42 очка. Клуб идет пятым в таблице. 12 апреля армейцы примут «Сочи».