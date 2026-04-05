«Монако» обыграл «Марсель» в матче 28-го тура Лиги 1 — 2:1.

Александр Головин globallookpress.com

Первый гол в матче забил Александр Головин на 59-й минуте встречи. Фоларин Балоган 74-й минуте удвоил преимущество хозяев. Амин Гуири отыграл один мяч на 89-й минуте.

Результат матча

МонакоМонакоМонако1:0МарсельМарсельМарсель
Монако:  Лукаш Градецки,  Тило Керер,  Ваут Фас,  Джордан Тезе,  Кристиан Мависса (Крепин Дьятта 65'),  Денис Закария,  Мамаду Кулибали (Аладжи Бамба 65'),  Магнес Аклиуше,  Александр Головин,  Ламин Камара,  Фоларин Балогун
Марсель:  Херонимо Рульи,  Факундо Медина,  Си Джей Иган-Райли,  Бенжамен Павар,  Хамед Траоре Жуниор,  Квинтен Тимбер,  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Амин Гуири,  Пьер-Эмерик Обамеянг,  Игор Пайшао,  Тимоти Уэа
Жёлтые карточки:  Ламин Камара 8'  —  Факундо Медина 34'

Монегаски поднялись на пятое место, набрав 49 очков.  «Марсель» с тем же количеством баллов остался четвертым благодаря дополнительным показателям.