«Монако» обыграл «Марсель» в матче 28-го тура Лиги 1 — 2:1.
Первый гол в матче забил Александр Головин на 59-й минуте встречи. Фоларин Балоган 74-й минуте удвоил преимущество хозяев. Амин Гуири отыграл один мяч на 89-й минуте.
1:0 Александр Головин 59'
Монако: Лукаш Градецки, Тило Керер, Ваут Фас, Джордан Тезе, Кристиан Мависса (Крепин Дьятта 65'), Денис Закария, Мамаду Кулибали (Аладжи Бамба 65'), Магнес Аклиуше, Александр Головин, Ламин Камара, Фоларин Балогун
Марсель: Херонимо Рульи, Факундо Медина, Си Джей Иган-Райли, Бенжамен Павар, Хамед Траоре Жуниор, Квинтен Тимбер, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Амин Гуири, Пьер-Эмерик Обамеянг, Игор Пайшао, Тимоти Уэа
Жёлтые карточки: Ламин Камара 8' — Факундо Медина 34'
Монегаски поднялись на пятое место, набрав 49 очков. «Марсель» с тем же количеством баллов остался четвертым благодаря дополнительным показателям.