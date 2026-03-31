31 марта на «Газпром Арене» сборная России примет сборную Мали. Товарищеский матч начнется в 20:00 по мск.

27 марта Россия сыграла свой первый матч на сборе. Она обыграла сборную Никарагуа со счетом 3:1. Ранее россияне проиграли Чили 0:2 и сыграли вничью с Перу 1:1. Поражение от чилийцев стало для сборной России первым в последних пяти товарищеских поединках.

Сборная Мали сыграет первый матч с января. Ранее малийцы дошли до четвертьфинала Кубка африканских наций, где проиграли 0:1 Сенегалу. В целом за 5 матчей турнира команда проиграла лишь один раз.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.43.

Букмекеры: 1.58 на победу России, 6.20 на победу Мали, 4.30 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал результативную ничью со счетом 2:2.

