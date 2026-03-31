Турция одержала победу над Косово (1:0) в финальном стыковом матче за право выступать на чемпионате мира 2026-го года.
Единственный гол гости забили на 53-й минуте благодаря точному удару Керема Актюркоглу.
Результат матча
КосовоПриштина0:1ТурцияАнкара
0:1 Керем Актюркоглу 53'
Косово: Арьянет Мурич, Мергим Войвода (Эдон Жегрова 71'), Люмбард Деллова, Крешник Хайризи, Альбиан Хайдари (Фидан Алити 80'), Дион Галлапени, Велдин Ходжа (Альбион Рахмани 90'), Эльвис Реджбечай (Милот Рашица 80'), Флоран Муслия, Фисник Аслани, Ведат Мурики
Турция: Угурджан Чакыр, Абдюлькерим Бардакджи, Озан Кабак, Зеки Челик (Мерт Мюльдюр 89'), Керем Актюркоглу (Baris Alper Yilmaz 68'), Оркун Кёкчю, Арда Гюлер (Эрен Эврен Эльмалы 83'), Хакан Чалханоглу (Салих Озкан 83'), Исмаиль Юксек, Ферди Кадиоглу, Кенан Йылдыз (Дениз Гюль 89')
Жёлтые карточки: Альбиан Хайдари 45+1', Флоран Муслия 83', Милот Рашица 90+1' — Керем Актюркоглу 45+1', Исмаиль Юксек 55', Хакан Чалханоглу 65', Зеки Челик 70', Угурджан Чакыр 90'
После этого противостояния Турция пробилась в основной этап чемпионата мира 2026-го года, а Косово не примет участие в мундиале.