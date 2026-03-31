Турция одержала победу над Косово (1:0) в финальном стыковом матче за право выступать на чемпионате мира 2026-го года.

Единственный гол гости забили на 53-й минуте благодаря точному удару Керема Актюркоглу.

Результат матча Косово Приштина 0:1 Турция Анкара 0:1 Керем Актюркоглу 53' Косово: Арьянет Мурич, Мергим Войвода ( Эдон Жегрова 71' ), Люмбард Деллова, Крешник Хайризи, Альбиан Хайдари ( Фидан Алити 80' ), Дион Галлапени, Велдин Ходжа ( Альбион Рахмани 90' ), Эльвис Реджбечай ( Милот Рашица 80' ), Флоран Муслия, Фисник Аслани, Ведат Мурики Турция: Угурджан Чакыр, Абдюлькерим Бардакджи, Озан Кабак, Зеки Челик ( Мерт Мюльдюр 89' ), Керем Актюркоглу ( Baris Alper Yilmaz 68' ), Оркун Кёкчю, Арда Гюлер ( Эрен Эврен Эльмалы 83' ), Хакан Чалханоглу ( Салих Озкан 83' ), Исмаиль Юксек, Ферди Кадиоглу, Кенан Йылдыз ( Дениз Гюль 89' ) Жёлтые карточки: Альбиан Хайдари 45+1', Флоран Муслия 83', Милот Рашица 90+1' — Керем Актюркоглу 45+1', Исмаиль Юксек 55', Хакан Чалханоглу 65', Зеки Челик 70', Угурджан Чакыр 90'

Статистика матча 2 Удары в створ 2 5 Удары мимо 2 42 Владение мячом 58 3 Угловые удары 2 1 Офсайды 2 12 Фолы 10

После этого противостояния Турция пробилась в основной этап чемпионата мира 2026-го года, а Косово не примет участие в мундиале.