Завершились два товарищеских матча среди национальных команд.

В одной из встреч Япония обыграла Англию со счетом 1:0.

Единственный гол японская сборная забила на 23-й минуте благодаря точному удару Каору Митомы.

Результат матча Англия Лондон 0:1 Япония Токио 0:1 Каору Митома 23' Англия: Джордан Пикфорд, Бен Уайт ( Доминик Соланке 59' ), Эзри Конса ( Гарри Магуайр 83' ), Марк Гехи ( Дэниел Бёрн 83' ), Эллиот Андерсон, Кобби Майну ( Маркус Рашфорд 71' ), Коул Палмер ( Тино Ливраменто 59' ), Морган Роджерс, Энтони Гордон ( Джеймс Гарнер 71' ), Филип Фоден ( Льюис Холл 59' ), Nico O'Reilly ( Джаррод Боуэн 59' ) Япония: Дзион Судзуки, Хироки Ито ( Коки Огава 66' ), Цуёси Ватанабэ, Каору Митома ( Ао Танака 71' ), Даити Камада ( Юито Судзуки 80' ), Кайсю Сано, Рицу Доан ( Дзюнносукэ Судзуки 71' ), Аясэ Уэда ( Аюму Сэко 66' ), Дзюня Ито ( Юкинари Сугавара 80' ), Кейто Накамура ( Суто Матино 81' ), Сого Танигути Жёлтые карточки: Цуёси Ватанабэ 90+2' (Япония), Коки Огава 90+3' (Япония)

Статистика матча 3 Удары в створ 2 5 Удары мимо 3 70 Владение мячом 30 11 Угловые удары 1 7 Фолы 12

В следующем поединке Англия сыграет против Новой Зеландии 6-го июня, а Япония встретится с Нидерландами 14-го июня на чемпионате мира.

Словакия обыграла Румынию со счетом 2:0.

На 8-й минуте игрок румынской сборной Даниэль Бырлиджа забил гол в свои ворота.

Словакия удвоила свое преимущество на 46-й минуте благодаря голу Давида Стрельца.