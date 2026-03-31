Завершились два товарищеских матча среди национальных команд.
В одной из встреч Япония обыграла Англию со счетом 1:0.
Единственный гол японская сборная забила на 23-й минуте благодаря точному удару Каору Митомы.
Результат матча
АнглияЛондон0:1ЯпонияТокио
0:1 Каору Митома 23'
Англия: Джордан Пикфорд, Бен Уайт (Доминик Соланке 59'), Эзри Конса (Гарри Магуайр 83'), Марк Гехи (Дэниел Бёрн 83'), Эллиот Андерсон, Кобби Майну (Маркус Рашфорд 71'), Коул Палмер (Тино Ливраменто 59'), Морган Роджерс, Энтони Гордон (Джеймс Гарнер 71'), Филип Фоден (Льюис Холл 59'), Nico O'Reilly (Джаррод Боуэн 59')
Япония: Дзион Судзуки, Хироки Ито (Коки Огава 66'), Цуёси Ватанабэ, Каору Митома (Ао Танака 71'), Даити Камада (Юито Судзуки 80'), Кайсю Сано, Рицу Доан (Дзюнносукэ Судзуки 71'), Аясэ Уэда (Аюму Сэко 66'), Дзюня Ито (Юкинари Сугавара 80'), Кейто Накамура (Суто Матино 81'), Сого Танигути
Жёлтые карточки: Цуёси Ватанабэ 90+2' (Япония), Коки Огава 90+3' (Япония)
В следующем поединке Англия сыграет против Новой Зеландии 6-го июня, а Япония встретится с Нидерландами 14-го июня на чемпионате мира.
Словакия обыграла Румынию со счетом 2:0.
На 8-й минуте игрок румынской сборной Даниэль Бырлиджа забил гол в свои ворота.
Словакия удвоила свое преимущество на 46-й минуте благодаря голу Давида Стрельца.