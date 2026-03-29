Появилась информация о доходах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Согласно данным «Телеканала 24», специалист зарабатывает порядка 1,25 млн евро в год. При этом часть суммы покрывается беттинговым партнёром за использование имиджевых прав тренера, а оставшуюся долю выплачивает Украинская ассоциация футбола.

Кроме того, с 2024 года Ребров занимает должность вице-президента УАФ, благодаря чему его совокупный годовой доход увеличивается примерно до 1,5 млн евро. Контракт наставника с национальной командой действует до лета 2026 года.

Напомним, что сборная Украины недавно завершила выступление в отборе на чемпионат мира-2026, уступив Швеции со счётом 1:3 в матче плей-офф.