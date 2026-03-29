Защитник сборной России Руслан Литвинов прокомментировал малое представительство футболистов московского «Спартака» в национальной команде.

В марте из красно-белой команды были вызваны Литвинов и хавбек Наиль Умяров.

«Конечно, расстраивает, что так мало футболистов "Спартака". Клуб работает, в дальнейшем будет лучше. Раньше у нас в "Спартаке" выходило 3-4 россиянина на поле, а сейчас уже 5-6. Все зависит от игровой практики — если она есть, то Валерий Карпин видит это, вызывает в сборную», — заявил Литвинов «СЭ».

Ранее сборная России обыграла Никарагуа со счетом 3:1. 31 марта команда Валерия Карпина в товарищеской встрече примет Мали.