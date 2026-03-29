Самарские «Крылья Советов» рассматривают кандидатуру Сергея Булатова на должность главного тренера, информирует «Чемпионат».
Ранее в СМИ прошла информация о том, что руководство клуба приняло решение отправить в отставку нынешнего наставника Магомеда Адиева.
В качестве одного из кандидатов называют Сергея Юрана, который сейчас без работы. Появился в списке претендентов и Сергей Булатов, который сейчас работает ассистентом у Адиева, а вообще в структуре «Крыльев Советов» находится с 2020 года, а ранее провёл несколько сезонов там в качестве футболиста.
По данным источника, кандидатуру Булатова продвигает советник генерального директора по спортивным вопросам Руслан Алиев.
