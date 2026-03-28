По информации The Sun, Юрген Клопп, ныне возглавляющий глобальное футбольное подразделение Red Bull, предлагает «Ливерпулю» заменить Мохамеда Салаха, который объявил о своем уходе по окончании сезона, на Яна Диоманде из «РБ Лейпциг».

Юрген Клопп globallookpress.com

Контракт Салаха с «Ливерпулем» был рассчитан до лета 2027 года, но стороны решили расторгнуть его досрочно по взаимному согласию.

Клопп, который покинул «Ливерпуль» два года назад, теперь призывает свой бывший клуб приобрести Диоманде. Ожидается, что «Ливерпуль» подпишет двух новых вингеров, чтобы заменить Салаха, и Диоманде оценивается примерно в 100 миллионов евро.