Парагвай в гостях одолел Грецию (1:0) в рамках товарищеского противостояния.
Единственный гол у парагвайской сборной записал на свой счет Диего Гомес на 52-й минуте.
Результат матча
ГрецияАфины0:1ПарагвайАсунсьон
Греция: Одиссеас Влаходимос, Лазарос Рота (Константинос Цимикас 76'), Константинос Мавропанос (Панайотис Рецос 83'), Пантелис Хацидиакос, Димитрис Яннулис (Георгиос Ваяннидис 76'), Димитриос Курбелис (Яннис Константелиас 62'), Христос Музакитис (Христос Зафейрис 76'), Константинос Карецас (Георгиос Масурас 62'), Анастасиос Бакасетас (Andrews Tetteh 62'), Христос Дзолис (Нектариос Триантис 62'), Анастасиос Дувикас (Вангелис Павлидис 86')
Парагвай: Гастон Ольвейра, Хуниор Алонсо (Брайан Охеда 79'), Омар Альдерете (Матиас Галарса 62'), Густаво Гомес, Алан Бенитес (Густаво Веласкес 90'), Мигель Альмирон (Густаво Кабальеро 68'), Диего Гомес (Jose Canale 61'), Лукас Ромеро (Alexandro Maidana 79'), Дамиан Бобадилья (Маурисио 61'), Антонио Санабрия (Алекс Арсе 79'), Хулио Энсисо (Рамон Соса 68')
Жёлтая карточка: Andrews Tetteh 78' (Греция)
В следующем товарищеском матче Парагвай сыграет против Марокко 31-го марта, а Греция встретится с Венгрией в тот же день..