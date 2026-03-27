Российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что «Спартак» должен улучшить свою игру после международной паузы.

Александр Тарханов globallookpress.com

«Пауза на игры сборных будет на руку для "Спартака", потому что у них новый тренер. За этот промежуток он, наверно, что‑то наладит в плане игры, тренер он грамотный. После паузы на сборную мы вправе ожидать большего от "Спартака". От красно‑белых» всегда ждут большего«, — сказал Тарханов "Матч ТВ".

Сборная России 27 марта проведет товарищеский матч с Никарагуа.

Красно-белые набрали 38 очков после 22-х встреч и идут шестыми в таблице РПЛ. 5 апреля московский клуб в 23-м туре примет "Локомотив".