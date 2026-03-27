Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о периоде работы со знаменитым нападающим Вагнером Лавом в казахстанском «Кайрате».

Алексей Шпилевский
«Вагнер — очень большой футболист.  Для российского чемпионата — один из самых ярких и лучших.  От совместной работы в „Кайрате“ у меня только лучшие эмоции и большая благодарность.  Вагнер внёс вклад в долгожданное чемпионство, на каждой тренировке показывал суперкласс.  Молодым футболистам это — пример для подражания.  Мы даже использовали это для мотивации — показывали ролики, как он отдавался делу.

Когда мы поехали на сбор в Турцию, планировали неделю проводить по три тренировки в день.  Я ему предложил: „Вага, третья тренировка — на твоё усмотрение.  Если чувствуешь, что многовато, будешь другую работу выполнять“.  Но Вагнер не пропустил ни одной тренировки, на каждой отдавался и даже не показывал, что он суперзвезда», — сказал Шпилевский «Чемпионату».

Недавно Вагнер Лав объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 41 года.  Шпилевский тренировал «Кайрат» с 2018 по 2021 год.