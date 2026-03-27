Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти считает, что его команда в целом неплохо смотрелась в товарищеской игре с Францией, хотя и уступила со счётом 1:2.

«В целом я доволен игрой. Мы боролись, сражались, демонстрируя хорошую игру, особенно при стандартных положениях, что очень важно. Мы счастливы. Результат — не самое главное, но он показывает, что мы сделали хорошо, а что нет», — приводит слова Анчелотти CNN Brasil.

Теперь «Селесао» предстоит встреча 1 апреля в 03:00 (мск) со сборной Хорватии в американском Орландо.