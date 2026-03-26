Наставник сборной Франции Дидье Дешам выразил недовольство вопросом о его возможном сменщике в национальной команде.

«Я обычно не комментирую такие вещи. И не собираюсь отвечать через вас. Я занимаюсь тем, что для меня действительно важно.

Вы можете интерпретировать это как угодно, делать какие хотите материалы. Я не собираюсь тратить на это энергию. У меня одна цель, вы её знаете. А то, что будет дальше, меня не касается», — приводит слова Дешама Footmercato.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан.