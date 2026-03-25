«Барселона» готова расстаться с нападающим Ферраном Торресом в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает ESPN. Контракт 26-летнего игрока с клубом действует до 2027 года.

Торрес перешёл в каталонский клуб в 2022 году из «Манчестер Сити» и с тех пор провёл 198 матчей, в которых забил 60 голов и сделал 21 результативную передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается примерно в 50 млн евро.

Кроме того, «Барселона» рассматривает возможность подписания Хулиана Альвареса из «Атлетико» и полноценного выкупа прав на Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед».