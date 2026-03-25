Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию федерации футбола Сенегала против КАФ и федерации футбола Марокко.
Обращение связано с решением КАФ присудить техническое поражение сборной Сенегала в финальной встрече Кубка африканских наций-2025/2026 против Марокко.
«Львы Теранги» обыграли в решающей встрече принимающих турнир марокканцев со счетом 1:0.
Во время матча футболисты западноафриканской страны покинули поле в связи с несогласием решения главного арбитра встречи о назначении пенальти в ворота Эдуара Менди, который впоследствии не был реализован.