Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию федерации футбола Сенегала против КАФ и федерации футбола Марокко.

Сборная Сенегала по футболу globallookpress.com

Обращение связано с решением КАФ присудить техническое поражение сборной Сенегала в финальной встрече Кубка африканских наций-2025/2026 против Марокко.

«Львы Теранги» обыграли в решающей встрече принимающих турнир марокканцев со счетом 1:0.

Во время матча футболисты западноафриканской страны покинули поле в связи с несогласием решения главного арбитра встречи о назначении пенальти в ворота Эдуара Менди, который впоследствии не был реализован.