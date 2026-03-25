В «Ливерпуле» уже начали подготовку к возможному уходу Мохамеда Салаха и считают, что частично закрыли этот вопрос за счёт усилений прошлым летом.

Мохамед Салах globallookpress.com

Речь идёт о приобретении Александера Исака и Флориана Вирца — именно эти игроки рассматриваются как ключевые элементы будущей перестройки атакующей линии. По информации журналиста Асима, в клубе уверены, что окончательно компенсировать потерю Салаха удастся после подписания ещё одного вингера в ближайшее трансферное окно.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года и за это время стал одной из главных легенд клуба: на его счету 435 матчей, 255 голов и 122 результативные передачи во всех турнирах. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.