Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Барселона» уже на протяжении нескольких месяцев активно рассматривает защитника «Интера» Алессандро Бастони в качестве одной из главных трансферных целей.

Алессандро Бастони globallookpress.com

По информации источника, возможный переход будет напрямую зависеть от переговоров между клубами. При этом окончательная сумма сделки остаётся неопределённой — ранее в СМИ фигурировала цифра около 50 млн евро, но подтверждения ей нет.

Сам Бастони осведомлён о серьёзном интересе со стороны каталонского клуба, что может сыграть важную роль в потенциальных переговорах.

В текущем сезоне итальянец провёл 35 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Интером» действует до лета 2028 года.