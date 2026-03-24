Центральный защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба получил травму и не сможет помочь национальной команде в товарищеских играх против Бразилии и Колумбии.

По данным ESPN, вместо него Дидье Дешам вызвал игрока «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа. Для 25-летнего футболиста это первый вызов в карьере в сборную Франции.

«Первый вызов в сборную Франции для Максанса Лакруа. 25-летний защитник "Кристал Пэлас", уже прошедший через молодёжные сборные, ожидается в понедельник в Клерфонтене. Он заменяет Вильяма Салиба, у которого травма левого голеностопа, и мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сообщили во французской федерации футбола.

Франция проведёт товарищеские игры на территории США. 6 марта в Фоксборо сыграет с Бразилией, а 29 марта в Мэриленде встретится с Колумбией.