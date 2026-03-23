Французский полузащитник Антуан Гризманн и клуб MLS «Орландо Сити» подпишут контракт летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

После окончания сезона 35‑летний француз станет свободным агентом после истечения контракта с мадридским «Атлетико», где он сейчас играет, и подпишет соглашение на два года.

Уже известно, что в «Орландо» Гризманн будет выступать под привычным для себя № 7.

Напомним, что игрок был очень близок к переезду в MLS в марте этого года, но в последний момент решил остаться в «Атлетико».