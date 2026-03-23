Легендарный защитник «Ливерпуля», а ныне телевизионный эксперт Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета не должен был ставить на финал Кубка лиги против «Ман Сити» Кепу Аррисабалагу, а обязан был выпустить вместо него основного голкипера Давида Райя.

«У меня есть четкое мнение по поводу игры с запасными вратарями. Мне это не нравится, хотя в определенных ситуациях я могу это понять. Но Микель Артета ничем не обязан Кепе. Он обязан болельщикам "Арсенала" тем, что у него были наилучшие шансы выиграть первый трофей за шесть лет. За девять лет они выиграли один трофей.

Вратарь приходит в клуб, зная, что он запасной. Он может играть на протяжении всех раундов, но как только вы дойдете до финала, я считаю, все должно измениться, потому что они не выиграли достаточно трофеев, и им нужно преодолеть эту черту.

Пеп в долгу перед Джеймсом Траффордом. Он подписал его в начале сезона, чтобы тот стал первым номером, но посчитал, что он недостаточно хорош, и затем подписал Доннарумму — парню было непросто. Кроме того, они выиграли четыре [Кубка лиги]. Давление на "Ман Сити", требующее выиграть еще один, уже не такое, как раньше.

Давид Райя не просто лучше как вратарь — возможно, мы говорим о лучшем игроке "Арсенала" в этом сезоне, так что это не просто замена первого номера на запасного, это замена одного из лучших игроков, когда у вас нет истории побед с этой командой», — сказал Каррагер Sky Sports.

После этого поражения «канониры» лишились шансов выиграть все четыре трофея в этом сезоне.