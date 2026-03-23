Эксперт Александр Бубнов высказался о том, какое место может занять ЦСКА по итогам текущего сезона РПЛ.

«Они, в общем-то, имеют шансы, как я и говорил, ещё попасть в тройку призёров. Ну, второе место, я думаю, всё уже. Вот эти поражения последние им перечеркнули второе место, а за тройку они поборются», — сказал Бубнов в своём телеграм-канале.

После 22-х туров ЦСКА набрал 39 очков. Команда идет на пятой строчке в таблице РПЛ.

После международной паузы в 23-м туре чемпионата России армейцы 4 апреля сыграют с «Акроном».