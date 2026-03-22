Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился своими впечатлениями о результатах перед паузой на международные матчи.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Уходим на международную паузу с отличным результатом и хорошим настроением», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Перед этим Сафонов принял участие в матче 27-го тура французской Лиги 1 за «ПСЖ», где его команда одержала уверенную победу над «Ниццей» со счетом 4:0.

Также Сафонов был вызван в сборную России на мартовский сбор. В его рамках 27 марта российская команда встретится с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет против сборной Мали.