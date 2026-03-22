«Боруссия» из Дортмунда и Себастьян Кель достигли соглашения о расторжении трудового договора. Решение было принято руководством клуба и бывшим спортивным директором единогласно.

«В ходе обсуждения мы пришли к выводу, что сейчас подходящее время для перемен. Чтобы обе стороны могли подготовиться к новым вызовам, мы договорились о немедленном завершении сотрудничества с Себастьяном», — пояснил управляющий директор клуба по спорту Ларс Риккен.

Себастьян Кель руководил отделом профессиональных игроков в «Боруссии» с 2018 года. Под его руководством команда завоевала Кубок Германии в 2021 году. В 2022 году Кель стал спортивным директором клуба и помог команде выйти в финал Лиги чемпионов в 2023 году.