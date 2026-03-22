Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о победе в матче против «Динамо» (3:1).

«Сегодня недоволен своей игрой, потому что было много потерь. Главное, что мы выиграли. Мы прекрасно знали, что "бело‑голубые" одни из лучших по игре в атаке. Наша задача была не давать им создавать моменты.

Соболев — молодец! Он заряжен и заслуженно получил звание лучшего игрока матча. Он начал очень усердно работать. Видно, как он работает на тренировках. Соболев заслуженно играет в старте», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Зенит» с 48 очками остается на второй строчке.