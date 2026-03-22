В 31-м туре АПЛ «Астон Вилла» будет принимать «Вест Хэм».  Команды сыграют 22 марта в Бирмингеме на поле стадиона «Вилла Парк».  Начало в 17:15 мск.

«Астон Вилла» пока что сохраняется за собой четвертое место, однако уже в следующем туре команда Уная Эмери окажется под давлением «Челси» и «Ливерпуля».  Таким образом, сегодня «вилланам» нужны 3 очка.

«Вест Хэм» набрал 29 очков и может подняться из зоны вылета.  Ради этого «молотобойцы» поднажали в последних турах и набрали 6 очков, что на 2 пункта больше, чем у «Астон Виллы».

Хозяева проиграли в трех турах подряд.  В последней встрече они уступили 1:3 «Манчестер Юнайтед».  «Вест Хэм» сыграл 1:1 с «Ман Сити», а перед этим выиграл 1:0 у «Фулхэма».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.33.
  • Букмекеры: 1.76 на победу «Астон Виллы», 3.81 на ничью, 4.82 на победу «Вест Хэма».
  • Прогноз ИИ: «Вест Хэм» добьется важной победы со счетом 1:0.

Трансляция матча

