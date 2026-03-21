«Тулуза» и «Лорьян» сыграли вничью в матче 27-го тура Лиги 1 со счетом 0:0.
Единственный гол в матче забил Эмерсонн на 82-й минуте..
ТулузаФранция. Лига 10:0Лорьян
Тулуза: Гийом Рест, Сени Кумбасса, Расмус Николайсен, Марк Маккензи, Джибриль Сидибе, Кристиан Кассерес, Папе Диоп, Арон Дённум, Янн Гбоу, Сантьяго Идальго (Уоррен Каманзи 64'), Джейсен Расселл-Роу (Эмерсонн да Силва 64')
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Арсен Куасси, Ноа Кадиу, Абдулайе Фай, Дарлин Йонгва, Натаниэль Аджей, Карим Дерман, Жан-Виктор Макенго, Артур Авом, Тео Ле Бри, Бамба Дьенг (Тосин Айегун 73')
Жёлтые карточки: Сантьяго Идальго 5' — Ноа Кадиу 47', Абдулайе Фай 70'
«Тулуза» с 37 очками поднялся на 9-е место в Лиге 1, «Лорьян» с тем же количеством баллов опустился на 10-ю строчку.