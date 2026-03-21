Наставник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик оценил работу арбитров в матче 31-го тура АПЛ с «Борнмутом». Встреча прошла 20 марта и закончилась вничью 2:2.

«Был отличный эпизод, чтобы повести 2:0, и нам дали один пенальти, но не дали второй. Хотя ситуация абсолютно такая же — захват двумя руками. Судья ошибся в одном из эпизодов, не знаю, в каком именно, но второй пенальти он нам не поставил. Считаю, что оба момента тянули на пенальти, и это был ключевой эпизод матча. После этого игра превратилась в хаос. Огромный момент, не понимаю, как можно назначить один пенальти и не дать второй — это безумие.

Это максимально очевидно — если ты уже поставил один пенальти, то должен ставить и второй. Если он считает первый эпизод нарушением, то второй должен трактоваться так же. Не понимаю, как можно было не дать этот пенальти. А потом пропущенный гол — и дальше всё пошло в хаос», — цитирует специалиста BBC.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ находятся на третьем месте, набрав 55 очков.