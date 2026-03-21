В субботу, 21 марта, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном пройдёт поединок 22-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом».
Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 13:45 мск.
«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Ндонг, Богосавац, Сидоров, Келиано, Касинтура, Пряхин, Садулаев, Самородов, Мелкадзе
«Ростов»: Ятимов, Сако, Прохин, Семенчук, Игнатов, Чистяков, Вахания, Щетинин, Комаров, Голенков, Сулейманов
На данный момент «Ахмат» занимает 9-е место турнирной таблицы с 27 очками. «Ростов» идёт 11-м, набрав 22 балла.
