Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался по поводу поражения от «Болоньи» (3:4 д. в.) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Я горд, что ношу футболку этого клуба. Сегодня мы разочарованы. Мы сделали все возможное, чтобы показать отличную игру. "Рома" могла забить больше, но не переставала сражаться.

В дополнительное время я ни разу не почувствовал, что мы можем проиграть. Сильное разочарование, особенно учитывая самоотдачу и усилия, которые мы приложили», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

«Болонья» пробилась в 1/4 финала Лиги Европы, где сразится с английской «Астон Виллой».