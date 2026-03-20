Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался по поводу поражения от «Болоньи» (3:4 д. в.) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Я горд, что ношу футболку этого клуба. Сегодня мы разочарованы. Мы сделали все возможное, чтобы показать отличную игру. "Рома" могла забить больше, но не переставала сражаться.
В дополнительное время я ни разу не почувствовал, что мы можем проиграть. Сильное разочарование, особенно учитывая самоотдачу и усилия, которые мы приложили», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
«Болонья» пробилась в 1/4 финала Лиги Европы, где сразится с английской «Астон Виллой».