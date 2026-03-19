Официальный сайт УЕФА назвал четырёх футболистов по итогам ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов, которые будут претендовать на звание игрока недели.

Это нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, который забил два мяча в ворота «Манчестер Сити» (2:1), крайний полузащитник «Барселоны» Рафинья, забивший «Ньюкаслу» (7:2), хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи, на счету которого гол «Галатасараю» (4:0), и Франсишку Тринкан из «Спортинга», сделавший две результативные передачи в игре с «Буде‑Глимтом» (5:0).

Лучший из этой четвёрки определится в результате голосования на сайте УЕФА.