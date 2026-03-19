Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо» (1:0) в рамках Пути регионов Кубка России.

Андрей Мостовой globallookpress.com

«Если судить по счету, спокойной эту игру не назовешь.  Если же отталкиваться от того, что происходило на поле — контроль был у нас.  Много моментов и даже супермоментов создавали.  Скажу банальную вещь: забить больше не позволила реализация.  Плохо, что не забили с игры.  В общем, есть хорошие впечатления, но есть и плохие», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

В следующем раунде Пути регионов Кубка России «Зенит» сыграет против «Спартака».