Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» с «Зенитом» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«Предстоит очередная тяжелейшая игра. Фаворита сходу назвать сложно, потому что матчи между этими соперниками проходят очень непредсказуемо. Последняя встреча в чемпионате была недавно, и "Спартак" играл довольно неплохо. Если бы не индивидуальные ошибки, которые привели к двум пенальти, неизвестно, как сложилась бы игра. Так что жду интересного матча с равными шансами на победу. "Зениту" может быть попроще, потому что он играет дома, но если москвичи покажут хороший футбол, то им по силам обыграть питерцев. Ничего страшного там нет.

Минимальны ли шансы "Спартака"? Не считаю так. Шансы равные», — приводит слова Кечинова Евро-Футбол.ру.

«Спартак» вылетел из Пути РПЛ, проиграв в полуфинале московскому «Динамо» с общим счетом 3:5 (2:5 в гостях и 1:0 дома). Матч между «красно-белыми» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге.