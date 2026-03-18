Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян дал совет футболисту ЦСКА Матвею Кисляку.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«ЦСКА — сильная команда. Матвей Кисляк — хороший футболист, молодой, у него большое будущее, но, может быть, он услышит мой совет или ему уже посоветовали — не надо никогда так говорить про другие команды. Лучше концентрироваться на футболе», — сказал Сперцян «Матч ТВ».

В финале Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» встретится с победителем матча «Спартак» — «Динамо» (Москва). Ответную игру московские клубы проведут 18 марта на поле красно-белых.