Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк поддержал нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который поразил ворота «Спартака» (2:0) в 21-м туре РПЛ и получил желтую карточку.

Соболев после гола во встрече с красно-белыми надел маску для снорклинга, вызвав немалую порцию критики в свой адрес. Погребняк выступил в защиту футболиста «Зенита».

«Скажу в защиту Соболева: чтобы нападающий получил две желтые карточки, это надо постараться. Он точно знал, что делает, и получив одну, он бы точно с прямой ногой не прыгнул бы кому-нибудь в грудь и получил вторую. Здесь все обосновано», — приводит слова Погребняка РИА «Новости».

«Зенит» в таблице РПЛ идет на втором месте. 18 марта команда Сергея Семака примет махачкалинское «Динамо» в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России.