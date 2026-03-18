Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на то, что он отыграл за питерскую команду 200 матчей во всех турнирах. По словам футболиста, он ещё не достиг своего потолка.

«В истории "Зенита" не так много людей, которые провели 200 матчей. Так что это для меня большая честь. Надеюсь, ожидания болельщиков мне удаётся оправдывать.

На 100% уверен, что могу прибавить. На пиковую форму ещё не вышел, а ресурс у организма огромный. Желания, мотивации тоже много. Так что своего потолка я точно не достиг», — цитирует Мостового сайт «Зенита».

«Зенит» 18 марта в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России примет махачкалинское «Динамо». В РПЛ команда Сергея Семака идет второй, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.