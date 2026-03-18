Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итог матча против «Динамо» (1:0) в Кубке России.

«Конечно, недоволен общим результатом, потому что хотели пройти дальше в этой сетке. Мы, к сожалению, не смогли этого сделать. В целом мы говорили, что нам нужна победа, хорошо, что мы сыграли на ноль, это радует.

Мы не так много дали создать сопернику и сами создавали достаточно хорошо. На мой взгляд, у нас было три‑четыре момента. В целом мы рады, что бились и доминировали перед нашими болельщиками. Большое им спасибо за такую поддержку, они гнали и поддерживали нас до самого конца», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

Первая игра завершилась с результатом 5:2 в пользу «Динамо». В итоге подопечные Ролана Гусева пробились в финал турнира, где сыграют против «Краснодара». «Спартак» же продолжит борьбу за титул через Путь регионов.