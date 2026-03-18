Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Байером» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Моя команда показала себя великолепно. Мы отлично начали, полностью доминировали и создали много моментов у ворот "Байера". Вратарь долго держал леверкузенцев в игре в первом тайме. Мы отлично сыграли и индивидуально, и как команда. Это наш лучший уровень игры в этом сезоне.

Матч со "Спортингом"? Мы победили их на общем этапе в прошлом сезоне, но сейчас все будет иначе. Я смотрел первый тайм их матча, это команда высочайшего класса. Будет непросто», — цитирует официальный сайт УЕФА Артету.

В четвертьфинале ЛЧ лондонский клуб сыграет с лиссабонским «Спортингом».