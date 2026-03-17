Наставник «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался о победе над «Кремонезе» со счетом 4:1 в матче 29-го тура Серии А.

«Это три очень важных очка в матче с прямым конкурентом за позицию. Я действительно считаю, что мы должны были сыграть гораздо, гораздо лучше, когда повели в счете, потому что мы действовали слишком лихорадочно и стремились идти вперед, хотя нужно было сохранять спокойствие и контролировать темп.

Нам потребовалось время, мы прибавили, и я чувствую, что у нас еще есть реальный резерв для дальнейшего роста. Самым трудным было восстановить то единство намерений и сосредоточенность, которые требуются для новой цели "Фиорентины".

Лига конференций отнимает у нас силы, так что мы должны продолжать пытаться балансировать между двумя турнирами и сохранять трезвый взгляд на вещи», — приводит слова Ваноли DAZN.

«Фиорентина» занимает 16-ю строчку в таблице Серии А, набрав 28 очков в 29 играх.