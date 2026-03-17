Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от ответной игры «красно-белых» против «Динамо» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Учитывая последние результаты "Спартака", не стал бы ставить крест на команде. "Динамо" хорошо вышло из зимней паузы, но есть минусы в обороне, которые были всегда. Первый тайм все покажет. У спартаковцев должен быть запредельный настрой, им должна сопутствовать удача. Если удастся быстро забить гол, а лучше два, "Динамо" это надломит психологически, команда затрясется.

"Спартаку" терять нечего, но надо построже играть сзади. С "Зенитом" "красно‑белые" в первом тайме хорошо выглядели в позиционных атаках, и, если бы не первый пенальти, еще неизвестно, как сложилась бы игра», — цитирует Шишкина «Матч ТВ».

Ответный матч пройдет в среду, 18 марта на «Лукойл-Арене».