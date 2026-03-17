Крайний защитник московского «Спартака» Илья Самошников тренируется в общей группе команды без ограничений.

Илья Самошников globallookpress.com

«Илья вернулся в общую группу, но нужно набрать физические кондиции и игровой тонус. Основной этап восстановления Илья прошёл. Надеюсь, что он скоро выйдет на поле. У Ильи хороший бойцовский настрой», — сказал агент игрока Алексей Бабырь в интервью «СЭ».

Последний раз 28‑летний футболист появлялся на поле в официальном матче в октябре 2025 года. После перехода из «Локомотива» летом 2025 года Самошников провёл всего 5 игр за красно‑белых и сделал одну голевую передачу.