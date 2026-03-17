«Манчестер Сити» и «Реал» опубликовали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Диаш, Аит-Нури, Родри, Силва, Шерки, Доку, Холанн.

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Гарсия, Вальверде, Питарч, Чуамени, Гюлер, Диас, Винисиус Жуниор.

Напомним, что в 1-м матче «сливочные» разгромили «горожан» со счетом 3:0.

Встреча между этими командами состоится сегодня, 18-го марта в 23:00 мск.